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Edirne Amatör Ligleri’nde ikinci yarı 11 Şubat’ta başlıyor
SPOR 06.02.2024, 13:45
Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de ikinci yarı 11Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 7 Ocak Pazar günü oynanan ilk yarının son maçlarının ardından takımlar 11 Şubat’ta başlayacak ikinci yarı maçları için çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan Temsilcisi Keşan İdmanyurdu ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Yıldırım Gençlerbirliği, Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Anafartalarspor kendi sahasında Subaşıspor ile Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor’da kendi sahasında Kırcasalihspor ile karşılaşacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Trabzonspor
|24
|37
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Kasımpasa
|24
|35
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|24
|33
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|24
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|22
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6
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