Edirne Amatör Ligleri’nde ikinci yarı 11 Şubat’ta başlıyor

Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de ikinci yarı 11Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 7 Ocak Pazar günü oynanan ilk yarının son maçlarının ardından takımlar 11 Şubat’ta başlayacak ikinci yarı maçları için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan Temsilcisi Keşan İdmanyurdu ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Yıldırım Gençlerbirliği, Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Anafartalarspor kendi sahasında Subaşıspor ile Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor’da kendi sahasında Kırcasalihspor ile karşılaşacak.