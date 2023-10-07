Eczacıbaşı Dynavit yeni sezonu açtı

Eczacıbaşı Dynavit, 2023-2024 sezonunu Ayazağa’daki salonunda düzenlediği basın toplantısıyla açtı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, aramızdan ayrılışının 30. yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nun kurucusu Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı da anıldı. İSTANBUL (İGFA) - Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bugün bir arada olmamızı, bir hayalden yola çıkarak Şakir Eczacıbaşı ile birlikte Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü hayata geçiren Nejat Eczacıbaşı’na borçluyuz” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tekrar bir sezon başındayız. Bu aslında bizim için oldukça önemli bir gün, öncelikle bu sene cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü, bu yıl dönümünde de Kadın Voleybol Takımımız ülkemize harika bir hediye verdi, göğsümüzü kabarttı. Kızlarımızı, kadınlarımızı içtenlikle kutluyorum. Bugünün bizim için özel bir gün olmasının bir diğer nedeni de; kurucumuz Nejat Eczacıbaşı vefat edeli bugün 30 sene oldu, umuyorum ki kardeşi Şakir bey ile temelini attığı Eczacıbaşı’nın bugün ne hale geldiğini bir yerlerden izliyordur. Bu sene Kanada Milli Takımının kaptanı Alexa Gray, Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic, Polonya Milli Takımı oyuncusu Martyna Czyrnianska ve hepimizin çok sevdiği Naz Aydemir Akyol aramıza katıldı. Geçen yıl CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynadık, bu yıl da her yıl gibi yarışacağımız her kulvarda hedefimiz şampiyonluk. Sezonumuzu 14 Ekim cumartesi günü Türk Hava Yolları karşılaşması ile açıyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”

Geçtiğimiz sezonda Genç Kızlar ve Küçük Kızlar kategorilerinde şampiyonluk elde eden Eczacıbaşı sporcularını ve teknik ekibi de kutlayan Faruk Eczacıbaşı, “Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak, kuruluşumuzdan bu yana kız çocuklarına ve kadın sporculara destek veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Geleceğe Smaç Projesi sayesinde binlerce genç kızımızı voleybolla ve sporla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Projeye başladığımız günden bugüne bünyemize 6280 lisanslı sporcu, altyapı kadrolarımıza 34 sporcu kazandırdık. 2023-2024 sezonuna 2150 lisanslı sporcu ve 2200 voleybol okulu öğrencisi olmak üzere toplam 4350 öğrenci ile başladık. Tüm Geleceğe Smaç kampüslerinde antrenman yapan öğrenci sayısının bu sezon içinde 6000’i geçmesini bekliyoruz” dedi.

Bu sezon hayallerimiz, hedeflerimiz çok fazla

Basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş: “Bu sezon hayallerimiz, hedeflerimiz çok fazla ve bu konuda çok heyecanlıyız. Bu başarıları yakalamak için Puzzle’ın tüm parçalarını bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Tüm organizasyon bu sene en güçlü ve en tecrübeli halini aldı. Son yıllarda kurduğumuz en güçlü kadrolardan biri oldu. Elimizde her zaman bu kulübü ve tüm voleybol ailesini çok güzel şekilde temsil eden oyuncularımız var, bu oyunculara da çok iyi eklemeler yaptık. Bugün biz de takım olarak ilk kez bir araya geldik, dolayısıyla antrenman yapamadık, bu akşamki antrenmanı heyecanla bekliyorum.” dedi.

Hedeflerimize doğru yol almak istiyoruz

Takım kaptanlarından Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic takım hedeflerinden bahsederken: “Simge ile beraber kaptanlıkta dördüncü yılım ve çok mutluyum. Geçen yıl 2 final oynadık; bu sene daha da güçlü şekilde hedeflerimize doğru yol almak istiyoruz, bu kulüp bunu hak ediyor. Bu sene yeni oyuncular aramıza katıldı, çok kaliteli, tecrübeli oyuncular aramıza eklendi, hepimiz üstüne koyarak takım olarak büyüyecek ve başarılara ulaşacağız.” dedi.

Umarım bu sene kupalar Atatürk’ün Kızları’nın olur

Son olarak takım kaptanı Simge Aköz: “Her sezon başında olduğu gibi sizlerle bugün burada olmak çok kıymetli. Çok değerli bir takıma sahibiz, umut ediyorum ki çok güzel bir sinerji yakalayarak, başarılı bir sezon geçiririz. Umarım bu sene kupalar Atatürk’ün Kızları’nın olur.” dedi.

Hedef; tüm kulvarlarda şampiyonluk

İmza attığı başarılarla kurulduğu günden bu yana binlerce kız çocuğuna ilham olan Eczacıbaşı Dynavit, her yıl olduğu gibi bu sene de voleybolun en üst organizasyonlarında mücadele etmeye devam edecek. Turuncu beyazlılar 2023/2024 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonluk parolasıyla sahada olacak.

Yeni transferler heyecan uyandırdı

Sezon öncesinde heyecan kat sayısı git gide artarken Eczacıbaşı Dynavit’in yeni transferleri de kameraların karşısına geçti. Eczacbaşı Dynavit, Kanada Milli Takımı’nın kaptanı Alexa Gray, Sırbistan Milli Takımı oyuncularından Jovana Stevanovic, Polonya Milli Takımı’nın gelecek vaat eden oyuncusu Martyna Czyrnianska’nın yanı sıra, Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen ve bu sezon Eczacıbaşı Dynavit’ine geri dönen Naz Aydemir Akyol gibi iddialı isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Eczacıbaşı Dynavit sezonu Türk Hava Yolları maçıyla açıyor

Eczacıbaşı Dynavit 2023-2024 sezonunu 14 Ekim’de açıyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan turuncu beyazlılar, ilk maçında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak olan karşılaşma, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Geçtiğimiz sezonda da olduğu gibi Sırp yıldız Tijana Boskovic ve Milli libero Simge Aköz takım kaptanı olarak sahada mücadele edecek.

Yeni salon müjdesi verildi

Çalışmaları başlayan yeni salon projesi hakkında da bilgi verilen toplantıda, modern, uluslararası standartlara uygun ve doğa dostu yeni salonun müjdesi taraftarlarla ve voleybol kamuoyu ile paylaşıldı.