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Ebrar Çelenk Ordu'nun gururu oldu
SPOR 01.05.2023, 10:30
Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Ebrar Çelenk, Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 42 kiloda kürsüye çıkarak Ordu’nun gururu oldu.ORDU (İGFA) - Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası 27-30 Nisan tarihleri arasında Zonguldak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Site Kapalı Spor Salonunda 61 ilden 320 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyonada Ordu adına mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Ebrar Çelenk, önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada 42 kiloda mücadele gösteren Ebrar Çelenk, Türkiye 3’üncüsü olarak Ordu’nun gurur kaynağı oldu.
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|25
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|2. Arsenal
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|75
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|33
|65
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|34
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|34
|30
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|34
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|3. Atletico Madrid
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