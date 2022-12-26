Düzce’nin altın jenerasyonu üçüncü oldu

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, güreş sporcularının elde ettiği başarılarla göz doldurmaya devam ediyor.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Spor Akademisi çatısı altında mücadele eden güreş sporcuları, Kocaeli ve Bursa’nın ardından Sakarya’da düzenlenen serbest

güreş turnuvasında da büyük bir başarı sergileyerek 20 takım arasında üçüncü oldu.

Sporcularımız, Kocaeli ve Bursa’da katıldıkları turnuvalarda gösterdikleri başarılarına Sakarya’da düzenlenen Secati Eker Serbest Güreş Turnuvasını da ekledi.

Güreşçilerimiz, Söğütlü Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 takımdan 190 sporcunun mücadele ettiği U-15 yaş turnuvasında ilk olarak 38 kilogramda mindere çıkan Kazım Görgün ile birincilik elde etti.

Ardından mindere çıkan sporcularımızdan 41 kilogramda Ensar Demirbayraklı ikinci olarak kürsüye çıkarken, 48 kilogramda mücadele eden sporcularımızdan Göktuğ Akbal birinci, Kaan Çıldır ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Takımımız, elde edilen sonuçlar çerçevesinde takım klasmanında ise üçüncülüğü elde etti.