Düzce'de 'yedek stat' şekilleniyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Şıralık bölgesinde yapılması talimatını verdiği, stadyumun inşasında tribün önü panellerin temel betonu atıldı. Stat, Düzcespor’un yedek stadı olarak hizmet verecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından Şıralık bölgesindeki stat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Düzcespor’un yedek stat olarak kullanacağı stadyumun tribünleri tamamlandı. Boyaması yapılan yedek stadın tribün önü panellerin takılması öncesinde 370 metrelik alanda temel betonunun atılması sağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık bölgesinin Düzcesporumuzun kulüp binasının da bulunduğu bölge olduğuna dikkati çekerek, "Bizim de ‘Spor Şehri Düzce’ başlığı altında spor kampüsü olarak değerlendirmeleri yaptığımız önemli bir bölge. Yedek stadın yapımına yönelikte arkadaşlarımız yoğun bir performans sergiliyorlar. Tribün önü tel örgü panellerinin temeli atılıyor. Kısa zamanda tamamlanacak" dedi.

Saha içi düzeltme ve çimleri yerleştirmenin ardından son kontroller yapılarak hizmete sunulacağını belirten Başkan Özlü, kuzey ve güney kampüsü olarak değerlendirilerek, tam kapasite ile spora ve sporculara hizmet verecek olan iki spor kampüsü ile Düzce'nin sporun başkenti olacağını söyledi.