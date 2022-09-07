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Düzce'de spor yatırımları sürüyor
SPOR 07.09.2022, 15:06
Düzce Belediyesi, ‘Spor Şehri Düzce’ sloganı ile başlattığı spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA - Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda hafta sonu da mesai yapan ekipler, tribün önlerine tel örgüleri yerleştirerek, sahanın çim serim işini tamamladı.
Şıralık’ta yapımı devam eden, Düzcespor’un da maçlarını oynayabileceği şekilde düzenlenen yedek stadın çim serimi tamamlandı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakından takip ettiği Şıralık bölgesindeki spor kampüsünün tamamlanması ile birlikte tüm amatör spor kulüpleri tesisleri kullanabilecek ve bölge Düzce’nin spor bölgesi tescilleneceği kaydedildi.
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