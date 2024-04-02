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Düzce Cam Düzcespor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Düzce Cam Düzcespor, Ahmet Yavuz ile anlaştı
SPOR 02.04.2024, 09:17
Düzce Cam Düzcespor, Ahmet Yavuz ile anlaştı.Sefer Demir / Haber Özel TV
DÜZCE (İGFA) - Düzce Cam Düzcespor'da dün akşam saatlerinde Kayyım Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek yeni teknik direktörü belirledi.
Düzce Cam Düzcespor Kayyım Heyeti Başkanı Okan Kaltu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek yapmış oldukları toplantı sonrasında alınan karar ile ligde geride kalan müsabakalarda takımın başına teknik direktörlük görevi için Ahmet Yavuz'un getirildiği duyuruldu.
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