Düzce Cam Düzcespor'un yeni teknik direktörü belli oldu 

Düzce Cam Düzcespor, Ahmet Yavuz ile anlaştı.Sefer Demir / Haber Özel TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce Cam Düzcespor'da dün akşam saatlerinde Kayyım Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek yeni teknik direktörü belirledi.

Düzce Cam Düzcespor Kayyım Heyeti Başkanı Okan Kaltu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek yapmış oldukları toplantı sonrasında alınan karar ile ligde geride kalan müsabakalarda takımın başına teknik direktörlük görevi için Ahmet Yavuz'un getirildiği duyuruldu.