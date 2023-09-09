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Düzce Cam Düzcespor İlter Ayyıldız ile anlaştı
SPOR 09.09.2023, 11:06
Düzce Cam Düzcespor, Batman Petrolspor'dan sol kanat oyuncusu İlter Ayyıldız'ı kadrosuna dahil etti.İlker KUTLU/ Haberözel TV (DÜZCE İGFA)
Düzce Cam Düzcespor son olarak Batman Petrolspor'da forma giyen İlter Ayyıldız'la sözleşme imzaladı. Sol açık mevkisinde oynayan Ayyıldız ilk antrenmanına çıktı.
Avusturya doğumlu olan futbolcu Türkiye’de sırasıyla Amedspor, Nazilli Bld., Kırıkkalespor, Sarıyer, Vanspor, Bayburt İ.Ö.İ ve en son Batman Petrolspor’da oynadı.
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