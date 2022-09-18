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Duran Önal anısında şampiyon Hatay Büyükşehir'in

SPOR 18.09.2022, 12:29
Duran Önal anısında şampiyon Hatay Büyükşehir'in

Antakya Gençlik Spor Kulübü’nün 40 yılı aşkın süre başkanlığını yapmış Duran Önal(Hafıtlı) anısına düzenlenen U14 Futbol Turnuvası sona erdi.HATAY (İGFA) - Hatayspor’un düzenlediği ve kentteki kulüplerin altyapı takımlarının mücadele ettiği turnuvasının kazananı Hatay Büyükşehir Belediyespor U14 takımı oldu.

Turnuvanın final maçı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatayspor arasında oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sonuçlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonucu rakibini yenen mavi-beyazlılar şampiyonluk kupasına uzandı.

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