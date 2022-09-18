Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Duran Önal anısında şampiyon Hatay Büyükşehir'in
SPOR 18.09.2022, 12:29
Antakya Gençlik Spor Kulübü’nün 40 yılı aşkın süre başkanlığını yapmış Duran Önal(Hafıtlı) anısına düzenlenen U14 Futbol Turnuvası sona erdi.HATAY (İGFA) - Hatayspor’un düzenlediği ve kentteki kulüplerin altyapı takımlarının mücadele ettiği turnuvasının kazananı Hatay Büyükşehir Belediyespor U14 takımı oldu.
Turnuvanın final maçı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatayspor arasında oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sonuçlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılar sonucu rakibini yenen mavi-beyazlılar şampiyonluk kupasına uzandı.
28
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2022
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Tuzlaspor
|6
|10
|7. Sakaryaspor
|5
|9
|8. Adanaspor
|6
|7
|9. Pendikspor
|6
|8
|10. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|11. Rizespor
|5
|6
|12. Samsunspor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü