Dünyayı dize getiren Mükremin’e ilk telefon Başkan Yüce’den

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mükremin Aktaş’ı telefonla arayarak tebrik etti.SAKARYA (İGFA) - 5-6 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenen şampiyonaya katılan Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, 63 kilogramda dünya şampiyonu oldu.Rakiplerini puan kaybetmeden 8-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Aktaş, hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Başkan Yüce, genç sporcuya Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattığını belirterek, “Mükremin kardeşim göstermiş olduğun başarıdan dolayı seni yürekten tebrik ediyorum, Mevlam başarılarını artırarak devam ettirsin inşallah. Dünya şampiyonu olmak kolay bir iş değil.Sizler bizim medarı iftiharımız oldun, başımızın tacı oldun, Sakarya’nın gururu oldun. İnşallah en kısa zamanda seni burada ağırlamak ve bu güzel ödülü hep beraber kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya’da sporu ve sporcuyu tüm imkanlarla desteklediklerini kaydeden Yüce, “Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşına yatırımlar gerçekleştirdik. Elimizden gelen tüm desteği fazlasıyla verdik. Halihazırda da tüm sporcularımıza gereken tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Bugün de verdiğimiz bu desteğin meyvesini aldık. Elbette bu gurur hepimizin, bu gurur tüm Türkiye’nin” dedi.