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Dünyanın tek gece yarışı nefes kesti

SPOR 18.05.2023, 09:34
Dünyanın tek gece yarışı nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yıldız sporcuları misafir ettiği Sakarya Bike Fest kapsamında düzenlenen dünyanın uluslararası tek gece yarışı MTB Night Cup büyük heyecana sahne oldu.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Sakarya Bike Fest kapsamında gerçekleştirilecek MTB dağ bisikleti, BMX supercross ve Tour Of Sakarya uluslararası yol bisikleti yarışları heyecanı zirveye taşıyacak.

Tour Sakarya 1. Etap yarışlarıyla start alan dev organizasyon, gece yarışıyla devam etti. Dünyanın uluslarası tek gece yarışı MTB Sakarya Night Cup Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) organizasyonuyla Avrupa’nın en kapsamlı tesisinde nefes kesen bir mücadele ortaya koyuldu. Yıldız pedallar, yarış sonunda podyuma çıkabilmek için gece karanlığında zorlu dağ bisikleti parkurlarını birer birer aştı.

20 kadın ve 36 erkeğin katıldığı yarışta 4 bin 400 metre uzunluğundaki parkur koşuldu. Erkeklerin 7 tur, kadınların 6 tur yarıştığı müsabaka yaklaşık 2 saat sürdü. Kadın ve erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride parkurları en hızlı sürede tamamlayan yarışçılar podyuma çıktı.

GECENİN KAZANANLARI

Erkeklerde Avusturyalı bisikletçi Gregor Raggi 1.15.32’lik derecesiyle birincilik madalyasını alırken İsviçreli Usrin Spescha ikinci, Ukraynalı Dmytro Titarenko üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kazak sporcu Alina Sarkulova 1.18.38’lik derecesiyle birinci olurken Macar Virag Buzsaki ikinci, Kazak Tatyana Geneleva üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Kazanan sporculara ödüllerini UCI ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takdim etti. Yarışlar 18 Mayıs saat 10.00’da Tour Of Sakarya Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı’nın 2’inci etabı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Tour Of Sakarya’nın 3’üncü turu (10.00) ile MTB Sakarya Cup (C1) uluslararası dağ bisikleti yarışıyla (16.00) devam edecek. Tüm yarışlar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayacak ve sporseverlere açık olacak.

YARIŞ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;  
17-20 Mayıs 2023 Tour Of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışması)
 
18.05.2023 (Etap 2) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
19.05.2023 (Etap 3) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
20.05.2023 (Etap 4) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
● 19 Mayıs 2023
MTB CUP (C1) Yarışları - Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
16:00 – 19:00
 
● 21 Mayıs 2023
UCI MTB (Dağ Bisikleti) Eliminator Dünya Kupası-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
14:00 – 18:00
 
● 3-4 Haziran 2023
UCI BMX Supercross World Cup1,2 - (Dünya Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
09:00 –17:00
 
● 10-11 Haziran 2023
UEC BMX European Cup Rounds 9,10 -(Avrupa Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
09:00 – 17:00 (Saatlerinde Değişiklik Olabilir)

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