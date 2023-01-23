Dünyanın konuştuğu Şampiyon’a ‘Nilüfer’ sahip çıktı

Nilüfer Belediye Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu, 8 kez Türkiye Şampiyonu, 1 kez Avrupa Şampiyonu ve son olarak Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Dünya 2.si olan Berfin Yeşilfidan’ı ağırlayarak, kendi imkanlarıyla uluslararası başarı elde eden sporculara sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.BURSA (İGFA) - Kendi imkanlarıyla, genç yaşta Türkiye’de, Avrupa’da ve Dünya’da büyük başarılara imza atan altın yetenek Berfin Yeşilfidan; geçtiğimiz aylarda İtalya'daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönerek turnuvaya damga vurdu.

Başarılı sporcu yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bursa’da kendi imkanlarıyla sürdürürken, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, genç yeteneği makamlarında ağırladı.

ŞEHİTOĞLU, “BİRÇOK SPORCUMUZ MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE KARİYERLERİNE DEVAM EDEMİYOR”

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, “Berfin’in kazandığı başarılar birçok sporcunun hayali. Bursa’mızı ve ülkemizi ay-yıldızlı formayla uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla temsil etmesi inanılmaz bir duygu. Spora ve sporculara gereken değeri vermeliyiz. Birçok sporcumuz maddi imkansızlar nedeniyle kariyerlerine devam edemiyor. Bu anlamda yerel yönetimlere, ilgili kuruluşlara büyük görev düşüyor. Yerelde ve genelde sporcularımıza sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

18 YAŞINDA MADALYALARLA DOLU KARİYER

2021 Avrupa Şampiyonu olan ve o yıl içerisinde Yıldırım ilçesinin tek Avrupa Şampiyonu unvanını taşıyan 18 yaşındaki Berfin Yeşilfidan ise bu kez altın madalyayı 1 puanla kaçırdı. Full Contact kategorisi 52 kiloda mücadele eden Yeşilfidan, gümüş madalya alarak Dünya 2.si oldu. Önceden 8 Türkiye Şampiyonluğu bulunan genç yetenek, ”Dünya Şampiyonluğunu 1 puanla kaçırdım, bu da nazarlık olsun” yorumunda bulundu.