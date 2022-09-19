Dünya şampiyonuna Mehterli karşılama

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden ASKİ Spor Kulübü Milli Güreşçisi Taha Akgül, final müsabakasında karşılaştığı Moğol rakibini 6-2 mağlup ederek kariyerinde üçüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde yer alan spor kulüpleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adını duyurmaya devam ediyor.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden ASKİ Spor Kulübü milli güreşçisi Taha Akgül, final müsabakasında karşılaştığı Moğol rakibini 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğunu kazandı.

KARİYERİNDEKİ ÜÇÜNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 3’üncü kez şampiyon olarak altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara’ya döndü. ASKİ Sporlu milli sporcuyu Esenboğa Havalimanı’nın kapısında bekleyen coşkulu kalabalık karşıladı. Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu atan Akgül’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Şampiyon güreşçiyi tebrik eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, duygu ve düşüncelerini, “ASKİ Spor’da bir aile havası var. İnşallah ileride güzel sporcular çıkarmaya devam edeceğiz. 2024 yılında hem Taha Akgül’den hem de Rıza Kayaalp’ten olimpiyat şampiyonluğu bekliyorum. Hocalarıma da teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade ederken, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise, “ASKİ Spor’un Türk güreşinin lokomotifi olduğunu bir kez daha gösterdik. Altın madalyayı vatanımıza ve Ankara’mıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Bizlere her zaman destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve kulüp başkanımız Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ŞAMPİYONLARIN YENİ HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Büyükler Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stil ve serbest stil de şampiyonluğu ulaşarak Türk milletini gururlandıran ASKİ Sporlu şampiyonlar Rıza Kayaalp ve Taha Akgül yeni hedef olarak olimpiyat şampiyonluğunu belirlerken, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Rıza Kayaalp: “Taha Akgül’le beraber 10 yıldır ASKİ Spor’da mücadele ediyoruz, şampiyonluklar kazanıyoruz. Dünya Şampiyonası’nda ilk ben sonra da Taha, Ankara’mıza şampiyonluk kazandırdık. Mutluyuz ve gururluyuz. 2024’te de şampiyonluğu kazanmak için mindere çıkacağız. Bize destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübü Başkanımız Yüksel Arslan’a teşekkür ediyoruz.”

-Taha Akgül: “Şampiyonluğumuz önce milletimize, sonra Ankara’mıza, sonra ASKİ Spor Kulübü çalışanlarına hayırlı olsun. Dünya Güreş Şampiyonası kulübümüz adına güzel geçti. Önce Rıza Kayaalp şampiyon oldu, sonra da ben. Ayrıca 2 tane de bronz madalya kazandık. 2015’ten sonra kariyerimdeki üçüncü şampiyonluğu kazandım. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Onursal Başkanımız Mansur Yavaş’a, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’a ve hocam Abdullah Çakmar’a teşekkür ediyorum.”