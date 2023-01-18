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Dünya Şampiyonu yeni 'bocce'ciler yetiştiriyor

SPOR 18.01.2023, 21:23
Dünya Şampiyonu yeni 'bocce'ciler yetiştiriyor

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde Mersin'de 2022 yılında düzenlenen şampiyonada, rakibi Şilili Franca Martini'yi yenerek dünya şampiyonu olmayı başaran 25 yaşındaki milli sporcu Eda Sayak, yeni sporcular yetiştirmek için antrenörlük yapıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -  Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunda tribünlerin arkasında bulunan alanda çalışarak dünya şampiyonluğuna uzanan Eda Sayak, yeni gelişmekte olan bu branş için uygun saha bulunmaması nedeniyle bocce sporuyla 30 öğrenciye eğitim veriyor.

13 yaşında başladığı bocce sporunda elde ettiği başarılarıyla gençlere örnek olan Sayak, yeni şampiyonların yetişmesi için deneyimlerini takım arkadaşı Sevilay Gezli’yle yeni sporcular yetiştiriyor.

Bocce sporuna beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle başladığını ifade eden Sayak, "Hedefim küçüklüğümden beri hayalini kurduğum şey beden öğretmeni veya polis olmaktı beden öğretmenimin bocce sporu sayesinde öğretmen olduğunu duyunca daha çok benim ilgimi çekti ve bu şekilde bocceye başladım. Tabiki bu noktaya çok kolay gelmedik, emek vererek, sabırla ve hayal kurarak geldik. Bu bizim için kolay olmadı bu başarıyı sağlamak, gerçekten her bir noktasında fazlasıyla emek var, İnanmak var. Bu anlamda da sporcularıma bu sporu antrenör olarak sporcularıma aktarmak benim için gurur vericidir" diye konuştu.

Gençlik ve Spor merkezinde antrenör olarak çalışan Sayak, Sevilay Gezli ile sporcu yetiştirdiklerini anlatarak, "Yaklaşık 30’a yakın sporcu sayımız var. Onlara örnek teşkil etmek, onların bu yolda ilerlemesini sağlamak ve hayatlarına dokunmak benim için çok değerli ve önemli o yüzden antrenörlük yapmak benim için çok kıymetlidir.” dedi.

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