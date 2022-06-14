Dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı: Eksik olan bir başarıyı daha tamamladım

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 41.58'lik dereceyle dünya şampiyonu oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu

70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü yarışında madalya mücadelesi veren Sümeyye Boyacı, uzun süre önde götürdüğü yarışta Dünya Şampiyonu oldu. Sevilay Öztürk de 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Sümeyye Boyacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazandığı şampiyonluk nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirtti.

"Bu madalyanın en özel tarafı kadın bir sporcu tarafından Türk Yüzmesine kazandırılan ilk Dünya Şampiyonluğu olması" diyen Boyacı, paylaşımında, "Ne bu madalya için yaşadığım mutluluğu, ne de harcadığım emeği tarif etmeye hiçbir cümlemin gücü yetmez. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere benimle bu yolda yürüyen ve emek veren herkese teşekkürü borç bilirim" ifadelerine yer verdi.

Duygularını anlatmaya kelimelerin yetersiz olduğunu belirten Boyacı, "19 yaşında katıldığım Açık Yaş Dünya Şampiyonasında ülkemize kazandırdığım Dünya Şampiyonluğu ile koleksiyonumda eksik olan bir başarıyı daha tamamlamış oldum" dedi.

https://twitter.com/SumeyyeBoyacii/status/1536468336611143687