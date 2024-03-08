Dünya şampiyonları Kayseri'de sezona başlıyor

Dünya Snowcross Şampiyonası İSTİKBAL SNX TÜRKİYE ve KışFest, Erciyes’te başlıyor.iKAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası, 9-10 Mart 2024 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın açılış ayağı İSTİKBAL SNX Türkiye etabı ile Kayseri Erciyes’te yapılacak.

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Dünya kar motosikletinin şampiyonlarının start alacağı İSTİKBAL SNX Türkiye, Amerika kıtasında CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Asya ve Güney Amerika’da FOX Sport, Türkiye’de ise TRT SPOR’da yayınlanıyor. Türkiye etabının ardından 14 Nisan’da Finlandiya, 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk etabında 6 kez şampiyon olan Adam Renheim, 4 kez şampiyon olan Jesse Kirchmeyer, geçtiğimiz yılın şampiyonu Aki Pihlaja, eski şampiyonlardan Bacher Elias ile birlikte Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan yarışıyor.

SNX TÜRKİYE PROGRAMI

8 Mart Cumartesi günü serbest antrenmanla başlayacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Isınma Turu ve Sıralama Yarışı ile başlayacak. 9 Mart Pazar günü ise 14’deki açılış seremonisinin ardından, final öncesi ısınma turu ve her biri 15 dakika ve extra 1 tur olacak iki final yarışının ardından 16’da SNX Türkiye Ödül Töreni ve Basın Toplantısı ile sona erecek.

ERCİYES CUP İLE TÜRK YETENEKLER YARIŞIYOR

İSTİKBAL SNX Türkiye ile birlikte, ülkemizin ünlü motosiklet yarışçıları ATV ve Motosnow kategorilerinde Erciyes Cup’ta ter dökecek. ATV, 250 cc altı ve 250 cc üzeri olmak üzere 3 sınıfta yapılacak yarışlara 50’den fazla sporcu katılıyor.