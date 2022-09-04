Dünya Motokros'ta final bugün... Avrupa şampiyonu Jose Butron

Spor turizminin en büyük etkinliklerinden dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) finali bugün sona eriyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finalinde sezonun 2022 yılının Avrupa Motokros Şampiyonu belli oldu. KTM takımından İspanyol Jose Butron, şampiyon olurken, KTM’den Slovak Tomas Kohut ve Simon Jost ikinciliği ve üçüncülüğü paylaştı. Markalar sıralaması ise, KTM, Husquvana ve Honda şeklinde gerçekleşti.

EMXOpen TÜRKİYE etabını Jose Butron kazanırken, Tomas Kohut ve Michael Sandner ikinci ve üçüncülüğü paylaştı.

EMXOpen TÜRKİYE'de ilk yarışı Jose Butron kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. KTM’den Slovak Tomas Kohut ve Simon Jost ise podyumun diğer iki ismi olmuştu.

EMXOpen TÜRKİYE'de bugün koşulan ikinci yarışı ise, KTM'den Avusturyalı Michael Sandner kazanırken, ikinciliği KTM'den Slovak Tomas Kohut aldı. Sezonu şampiyon bitiren Jose Butron ise kürsüye üçüncü sıradan çıktı.

EMXOPEN’DA TÜRKİYE’DEN 12 YARIŞÇI YARIŞIYOR

EMXOpen TÜRKİYE etabına Türkiye'den katılan Mustafa Çetin 8’inci, Batuhan Demiryol 9’uncu, Ömer Uçum 11’nci, Şakir Şenkalaycı 12’nci, Eray Esentürk 15’inci, Mevlüt Kolay 16'ncı, Volkan Özgür 17’nci, Burak Arlı 18’inci, Emircan Şenkalaycı 19’uncu, Yiğit Ali Selek 20’nci, Murat Başterzi 21’inci, Tuğrul Dursunkaya 22’nci olarak tamamladı.