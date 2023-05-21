Dünya Kupası yarışları nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklette dünyanın yakından takip ettiği dev bir kupaya daha ev sahipliği yaptı. UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi 50 sporcusu yarıştı ve şampiyonlar belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklette dünyanın yakından takip ettiği dev bir kupaya daha ev sahipliği yaptı.

17 Mayıs’ta Sakarya’da başlayan Bike Fest heyecanı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde UCI MTB Eliminator Dünya Kupası ile devam etti. 11 Haziran’a kadar devam edecek olan Bike Fest’in 5’inci gününde 7’inci uluslararası yarış gerçekleştirildi. Dünyanın usta isimleri pedal çevirdi, bisiklet şöleninde Büyükşehir Belediyesi 10 adet bisikleti çekilişle dağıttı.

Büyük coşku ve rekabete sahne olan ve bisiklet sporunun en önemli yarışlarından biri olan UCI MTB Eliminator Dünya Kupası’nda 17 ülkeden 50 sporcu kıyasıya yarıştı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde birbirinden zorlu engellerle dolu 700 metrelik kısa parkurda zamana karşı gerçekleştirilen Eliminator yarışlarında dünyanın usta isimleri elemeler, çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verdi.

SON ŞAMPİYONLAR PEDAL ÇEVİRDİ

En prestijli dağ bisikleti yarışı olan Eliminatör Dünya Kupasında, 2022’de İspanya’da şampiyon olan kadın sporcu İtalyan Gala Tormena ve erkeklerde Fransız TitouanGanier de yarıştı. Son şampiyonlar yarışlara gökkuşağı adlı şampiyon formalarıyla katıldı.

TRT Spor’da ve dünyanın farklı kanallarında canlı yayınlandı

Elite erkeklerde 30, elit kadınlarda 20 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği eliminator yarışlarını çok sayıda Sakaryalı sporsever tribünden takip ederken, TRT Spor Yıldız ekranları da yarışı canlı olarak yayınladı. Dünyanın bisiklet sporlarındaki en prestijli yarışlarından biri olan MTB Cup Eliminatör yarışları dünyanın farklı yerlerinden canlı olarak ekranlara geldi.

BÜYÜKŞEHİRLİ YARIŞÇILAR İLK 8’DE

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team sporcuları da UCI MTB Eliminator Dünya Kupası’nda ter döktü. Büyükşehir’in başarılı sporcuları Furkan Akçam ve Emre Yuca adlarını yarı finale kadar taşıdı. Yarı final yarışları sonucunda Furkan Akçam Elemeleri 8’inci, Emre Yuca ise 7’inci sırada tamamladı ve Sakarya’nın gururu oldu.

MTB Cup Dünya Kupası Eliminator yarışlarında final etabı büyük heyecana sahne oldu. İzleyenlere başa baş mücadele sunan kadınlarda final etabında Alman MarionFromberger elemeleri birinci bitirdi. Bitiş çizgisini Hollandalı AnnemoonvanDienst ikinci, Hollandalı Didi de Vries ise üçüncü olarak geçti. Kadınlarda son şampiyon İtalyan GaiaTormena ise elemeleri dördüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise son dünya şampiyonu Fransız TitouanGanier favori olduğu elemelerde sürprize izin vermedi ve elemeleri birinci bitirdi. Alman sporcu SimonGegenheimer ikinci, Fransız QuentinSchrotzenberger ise üçüncü oldu.

Madalyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.Başkan Ekrem Yüce, “3 yıldır büyük bir şenlik içinde bisikletin en prestijli yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Bugünde dünyanın en usta pedallarını ağırladığımız MTB CUP Dünya Kupası Eliminatör yarışlarına ev sahipliği yaptık. Güzel bir hafta oldu. 5 günde 7 uluslararası yarışı vadide izledik. Yarışları takip eden tüm sporseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜK FİNAL ENDONEZYA’DA

Dünya kupasının birinci etabı olan MTB Cup Eliminatör yarışlarına ev sahipliği Sakarya yaparken, İspanya, Belçika, Almanya, Fransa olmak üzere 6 farklı etaptan olan dünya kupası yarışları 10-15 Ekim’de Endonazya’da düzenlenecek büyük finalle sona erecek.