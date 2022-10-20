Dünya hentbolunda ilk kez Türk hakem çifti görev alacak

Hakemlerimiz, Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez bir Türk hakem çifti görev alacak.

Hentbol Süper Ligi'nde görev yapan hakemlerimiz Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz, 12-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Polonya ve İsveç'in ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alarak bir ilki gerçekleştirecek

Kadın hentbol hakemlerimiz Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu ise Faroe Adaları ve Kosova arasında 3 ve 5 Kasım 2022'de oynanacak 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa elemesi müsabakalarında görev alacaklar.

Uluslararsı Gözlemcimiz Ayberk Dilmen, 23 Ekim tarihinde EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Rapid Bucureşti - Storhamar Handball Elite maçında görev alırken, THF İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Burak Tezcan da aynı maçta Marketing Supervisor olarak görev yapacak.