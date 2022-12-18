Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu... Dünya Kupası Arjantin'in

Katar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nı finalde normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 yenen Arjantin kazandı. Şampiyonlukla Arjantin’in kaptanı Lionel Messi'nin en büyük rüyası da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'i tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Dünya Kupası`nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşılaştı. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin 36 yıllık özlemine son verdi ve armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını ekledi.

Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi`nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Messi, yaptığı vuruşla kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Arjantin, 36. dakikada Messi’nin asisti ve Di Maria’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı da Arjantin’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 80. dakikada penaltıyı gole çeviren Kylie Mbappe bir dakika sonra yeniden fileleri havalandırdı ve Fransa beraberliği sağladı. Maçın normal süresi de 2-2 sonuçlandı.

Uzatmalarda 109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris`ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1604548143344865280

Katar’da 7 gol atan Messi toplam 13 golle Pele’yi geçerek Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan 5 futbolcudan biri oldu.

Messi, Dünya Kupası kariyerini, kupayı kaldırarak noktaladı.

Mbappe ise 8 golle turnuvada gol kralı oldu ve henüz 23 yaşında Dünya Kupası’nda toplam gol sayısını 12’ye çıkardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARJANTİN'E TEBRİK

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2022