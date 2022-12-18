Son Dakika

Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu... Dünya Kupası Arjantin'in

SPOR 18.12.2022, 21:18
Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu... Dünya Kupası Arjantin'in

Katar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nı finalde normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 yenen Arjantin kazandı. Şampiyonlukla Arjantin’in kaptanı Lionel Messi'nin en büyük rüyası da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'i tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Dünya Kupası`nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşılaştı. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin 36 yıllık özlemine son verdi ve armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını ekledi.

Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi`nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Messi, yaptığı vuruşla kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Arjantin, 36. dakikada Messi’nin asisti ve Di Maria’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı da Arjantin’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.  80. dakikada penaltıyı gole çeviren Kylie Mbappe bir dakika sonra yeniden fileleri havalandırdı ve Fransa beraberliği sağladı. Maçın normal süresi de 2-2 sonuçlandı. 

Uzatmalarda 109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris`ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1604548143344865280

Katar’da 7 gol atan Messi toplam 13 golle Pele’yi geçerek Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan 5 futbolcudan biri oldu.  

Messi, Dünya Kupası kariyerini, kupayı kaldırarak noktaladı.  

Mbappe ise 8 golle turnuvada gol kralı oldu ve henüz 23 yaşında Dünya Kupası’nda toplam gol sayısını 12’ye çıkardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARJANTİN'E TEBRİK

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2022

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4