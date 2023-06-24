DTM'de sezonun ikinci yarışı Hollanda'da

Dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından biri olan ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de mücadele ettiği Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun ikinci yarışı, 24-25 Haziran’da koşulacak.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in katılımıyla ilk kez bir Türk pilotun yarıştığı ve en çok takip edilen yarış serilerinden biri olan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanan, GT3 sınıfı otomobillerin yarıştığı, Almanya merkezli Deutsche Tourenwagen Masters, DTM’in ikinci ayağı yarışları 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Zandvoort pistinde yapılacak. İki yarış da TSİ 14.30’da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Nick Cassidy’nin yokluğunda AlphaTauri AF Corse takımında yarışarak yeteneğini ortaya koyan milli yarış pilotu ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu seride düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olarak adını DTM tarihine yazdırdı. Daha önce Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup’ta yarışan genç sporcu, Porsche Fabrika takımı pilotu olarak, KÜS Team Racing adına Porsche GT3R ile yarışıyor.

Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak yarışları, Mehmet Ali Selışık ve İzge Can Günal anlatıyor.