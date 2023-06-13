Drift sezonuna görkemli açılış

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com, Motul ve PowerApp katkılarıyla düzenlenen 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı 10-11 Haziran tarihlerinde TOSFED Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı gerçekleştirildi.

Birbirinden güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelesi, pisti dolduran kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Nefes kesen eşleşmeler sonunda Build Goal takımından Reza Fahim Keykhosravi birinciliği kazanırken, Berfu Tutumlu ikinciliği ve TeamArt Motorsport takımından Özer Mollamehmetoğlu da üçüncülüğü elde ettiler.

2023 Türkiye Drift Şampiyonası, 13 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı’nda düzenlenecek olan ikinci ayak ile devam edeceği öğrenildi.