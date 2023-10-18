Drift sezon finali Körfez’de

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Lastik.com sponsorluğunda düzenlenen 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışı, 22 Ekim Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri pazar günü saat 11:00-13:00 arasındaki antrenman turları ile başlayacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13:30’dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00’deki ödül töreni ile son bulacak.

Final heyecanı pazar günü saat 13.00’den itibaren Apex Masters Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.