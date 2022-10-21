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Drift şampiyonu 'Küçükdumlu' oldu

SPOR 21.10.2022, 09:27
Drift şampiyonu 'Küçükdumlu' oldu

Motul’ün desteklediği 2022 Türkiye Drift Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı 24 sporcunun katılımıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Çağlar Küçükdumlu nefes kesen mücadele sonunda sezonu şampiyon olarak tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Motul’ün tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de motor sporlarına desteği devam ediyor.

Gücünü ve enerjisini yarış ruhundan alan Motul, birçok branşta sporcu ve takımlarla iş birlikleri yapıyor. 2022 Türkiye Drift Şampiyonası bunlardan biri.

Motul, 2022 sezonunda Türkiye Drift Şampiyonası’nın madeni yağ sponsoru olarak enerjisini pistlere taşıdı. Sezon boyunca nefes kesen görüntülere sahne olan Türkiye Drift Şampiyonası 3 yarış üzerinden koşuldu. Sporcuların kapı kapıya mücadeleleri pistlere gelen seyircilerin yüreklerini ağızlarına getirirken bu sene de yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Başarılı sporcu Çağlar Küçükdumlu 2022 Türkiye Drift Şampiyonası’nda Motul sponsorluğunda yarıştı.

Drift sporu ile uzun yıllar önce tanışan ve birçok başarısı bulunan Küçükdumlu, aracında Motul ürünlerini kullanıyor. Madeni yağ devi Motul’ün gücünü yanına alan Çağlar Küçükdumlu, 2022 Türkiye Drift Şampiyonasını pilotlar ve takımlar kategorilerinde şampiyon olarak tamamladı. Şampiyona sonunda Levent Enön ikinci ve Fahim Reza Keykhosravi de üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Yarış sonunda açıklama yapan Çağlar Küçükdumlu, motor sporlarının emek ve fedakarlık gerektiren bir spor dalı olduğunu belirterek, "Ekibimiz ile sezon öncesinden başlayan ve sezon içerisinde devam eden çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için mutluyuz. Bu yolda bize destek olan Motul’e çok teşekkür ederim. Otomobile binip piste çıktığınızda aracınıza güvenmeniz çok önemli. Sezon boyunca bize sağladıkları üstün kaliteli ve güvenilir ürünler ve ekipçe destekleri için Motul’e teşekkür ederiz. Dilerim önümüzdeki sezonlarda da aynı başarıyı hep birlikte tekrarlarız" diye konuştu.

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