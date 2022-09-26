Drag şampiyonası Antalya'da yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışları 81 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla Antalya'nın Kepez ilçesinde yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, heyecanlı yarışların adresi oldu.

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 2. Ayak yarışları, hafta sonu Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde gerçekleştirildi.

7'si kadın toplam 81 sporcunun olduğu motodrag yarışlar sıralama turlarıyla hafta sonu start almıştı. Asperox'un temizlik sponsorluğunu yaptığı heyecanlı yarışlar yerini birincilik kupası için kıyasıya mücadeleye bıraktı.

Sabahın ilk saatlerinde Kepez Drag Pisti’ne gelen hız tutkunları yarışçıların kıyasıya mücadelesini büyük bir heyecanla izledi.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlar, günün sonunda ödül töreni ile sona erdi.