Son Dakika

Down sendromlu Milliler Konya Şeker'de

SPOR 20.07.2023, 15:09
Down sendromlu Milliler Konya Şeker'de

Türkiye’nin başarılı gençlik kulüplerinden Torku Şeker Spor, Dünya’da önemli başarılara imza atan özel sporcuları Konya Şeker kampüsünde ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya’da yaptığı kamp ile İtalya’da,Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı antrenör ve sporcularını Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam ve kulüp yöneticileri kapıda karşıladı.

Kulüp yöneticileri ve Konya Şeker personeli, özel sporcularla tek tek ilgilendiler. Asker selamı ile karşılık veren sporcuların sıcak ve sempatik davranışları güne damga vurdu.

Dünya üçüncüsü  Down Sendromlu milli takım sporcuları ve teknik heyetini Konya Şeker sosyal tesislerinde konuk eden Torku Şeker Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam, “Hem Avrupa Şampiyonu hem de Dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan, hayallerinin peşinde koşup zirveye çıkan sporcularımızı, onları destekleyen ailelerini ve fedakarca başarıların mimarı olmayı sürdüren teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Her özel bireyin mutlaka bir spor branşına yönlendirilmesini önemsiyoruz. Sadece başarı için değil, sosyalleşme için de bu çok önemlidir. Kulüp olarak bizde bedensel engelliler badminton branşında faaliyet göstererek bu konuya hassasiyetimizi ve desteğimizi ortaya koyuyoruz. Bugün örnek gösterilecek bir azmin, kararlılığın, çalışmanın neticesini almış bir takımı misafir etmekten çok gururluyuz. Özel çocuklarımızın ellerinden tutulduğu zaman hayata nasıl sarıldıklarını, kendilerine nasıl güven duyduklarını ve mutlu olduklarını görmenin hazzı başkadır. Bunu gözlerinde görüyoruz. İnşallah ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu da kazanarak ülkemize dönerler. Böyle bir ekibi konuk etmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepsinin alnından öpüyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın antrenörlerinden İbrahim Acar ise, Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında kurdukları takımla bu çocukların hayatlarına dokunduğunu belirtti. 

YENİ HEDEF 2.KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

1952 yılında dikilmiş olan dev çınar önünde hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyen Özel Sporcular, Eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası için de şampiyonluk sözü verdiler.

Programa Down Sendromlular Futsal Milli Takım Antrenörleri İbrahim Acar, Uğur Arı, Hüseyin Dağdelen, İlyas Sarı ve sporcular Volkan Yavuzaslan, Hami Haldız, Anıl Koçak, Birkan Dikici, Resul Orakçı, Mert Uruk, Hüseyin Dinç, Tahra Kavis, Furkan Özdemir, Muhammet Emin Bekgöz, Yasin Kadir Çayır, Hacı Ömer Arslantürk, İsmail Karakaya katıldı.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliği ile ilk kez 2017 yılında kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2018’de Avrupa üçüncüsü oldu. Milli takım, 2021 yılında ise Avrupa şampiyonu oldu. Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Peru’da yapılan 2022 FIFDS Dünya Futsal Şampiyonası’nda da ise Portekiz’i yenerek tarihinde ilk kez Dünya Üçüncüsü olmayı başardı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25