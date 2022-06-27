DOSTUM Bisiklet Takımı Akçadağ kürsüsünde

Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan DOSTUM Bisiklet Takımı, katıldığı müsabakalarda aldığı derecelerle adından söz ettiriyor.BURSA (İGFA) - Bünyesinde yer alan tüm branşlarda iddialı performanslar ortaya koyan ve adından söz ettiren İnegöl Belediye Spor Kulübü, bisiklette de aldığı dereceler ve ortaya koyduğu başarılarla göz dolduruyor.

Son olarak Malatya’da düzenlenen Uluslararası Akçadağ Levent Vadisi MTB CUP Yarışında, DOSTUM bisiklet takımı Genç Kızlar kategorisinde yarışan Aydan Güleç 1’inci olurken, U17 kategorisinde mücadele eden Furkan Çamlıdere ise 3’üncü olarak yarışmayı tamamladı.