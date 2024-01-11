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Dokuz Eylül'den yatırımlarına spor tesisi daha

SPOR 11.01.2024, 11:58
Dokuz Eylül'den yatırımlarına spor tesisi daha

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tınaztepe Spor Salonu bünyesine yeni bir spor tesisi kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Spor bilimlerindeki yükselişi ve başarılarıyla dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), spor alanındaki yatırımları arasına bir yenisini daha ekledi.

Adını, Dünya Kıtalar Arası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Türk millî sporcu Sinan Şamil Sam’dan alan 'Sinan Şamil Sam Fitness Merkezi', Tınaztepe Spor Salonu bünyesinde hizmete girdi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın girişimleri ile hizmete giren merkezin açılış törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DEÜ üst yönetimi, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve sporcu da katılım gösterdi.

Açılışta konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, 2024 yılına hızlı ve etkili bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor, akademik ve sosyal altyapımızı güçlendirecek; öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bugün adını, Türk spor tarihine büyük bir iz bırakan millî sporcumuz Sinan Şamil Sam’dan alan Tınaztepe Yerleşkemizdeki yeni Fitness Merkezi’nin açılışını yaparak, hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz.Bu merkezimiz, modern tasarımı ve kapsamlı donanımıyla öğrenci ve akademik personelimizin kullanımına sunulan son derece güzel bir spor tesisi. Rektörlük olarak, bu tür yatırımları sadece fiziksel alanlar olarak değil; aynı zamanda, gençlerimizin ve akademisyenlerimizin daha canlı bir üniversite ortamına kavuşması için de önemli görüyoruz. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli egzersizin stres, kaygı ve depresyon gibi sağlık sorunlarını hafifletmekte etkili olduğunu göstermektedir. Sporun faydalarını burada saymakla bitiremeyiz” ifadelerinde bulundu.

“SPOR BİZE VAZGEÇMEMEYİ ÖĞRETİYOR”

Sporun insana kurallar içinde hareket etmeyi, hedef koymayı ve ona ulaşmayı, vazgeçmemeyi öğrettiğine dikkat çeken Rektör Hotar, “Bunlar öğrencilikte, akademik hayatta ve iş yaşamımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz niteliklerdir” dedi. Hotar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitemiz; Selçuk’tan Bergama’ya, Urla’dan Kiraz’a uzanan geniş bir coğrafyada yer alan 10 farklı yerleşkemizle, gerçek anlamda bir şehir üniversitesi olarak faaliyet gösteriyor. Bu durum, bize büyük avantajlar sağlamanın yanı sıra, elbette bazı zorluklar da getiriyor. 70 bin öğrencimizin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, her bir yerleşkemize eşit ve adil bir şekilde kaynak ayırmak en büyük önceliğimiz. DEÜ olarak biz, büyük bir spor ekosistemine sahibiz. Üniversitemizin yerleşkelerinde hâlihazırda 5 kapalı spor salonu, 2 Futbol sahası, 2 açık tenis kortu, 2 kapalı dans salonu ve 3 aletli kondisyon salonu bulunmaktadır. Bugün, bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Sadece Spor Bilimleri Fakültemizden değil; hemen hemen her birimimizden sporcu öğrencilerimiz kurdukları kulüpler ile bu olanaklardan en güzel şekilde istifade ediyorlar.”

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