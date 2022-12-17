Doğan Seyfi'nin ölümünün 21.yıldönümü

Edirne'den Süper Lig'in yolunu tutan Doğan Seyfi Atlı vefatının yıl dönümüErdoğan DEMİR/Keşan Postası(EDİRNE İGFA)

Anafartalarspor'dan yetişen ve buradan Edirnespor'a transfer olan, başarılı futbolu ile göz dolduran ve şimdiki adı Süper Lig o zamanki adı Türkiye 1.Ligi'nde mücadele eden Denizlispor'a transfer olan Doğan Seyfi Atlı, 17 Aralık 2001 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu 21 yaşında iken yaşamını yitirmişti

Denizlispor'da PAF takımında yer alan Doğan Seyfi 24 maçta 21 gol kaydetti. Sezonun 7 maçında ise A Takımda yer alan Doğan Seyfi, Denizlispor' daki son sezonunda Türkiye Kupası maçında 1 gol atıp Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta Fenerbahçe'yi kupanın dışına itilmesine katkı sağlamıştı.

Doğan Seyfi bu maçına ardından yaptığı açıklamada "Fener'e gol attım, artık beni farketmişlerdir. Milli takımda forma istiyorum " demişti.

Ölümünün 21.yıldönümünde Doğan Seyfi Atlı, rahmetle anıyor, ailesi ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.