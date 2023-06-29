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Dmitrii Bahov yuvada kaldı
SPOR 29.06.2023, 12:15
Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transfer çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - 2023-2024 sezonun Balkan Kupası'nda da mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Cemal Bora Şensoy, oyuncular Gökhan Gökgöz ve Emre Batur'un ardından takımın bir diğer tecrübeli ismi Dmitrii Bahov'la da yeniden anlaştı.
2 sezondur Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1.98 boyundaki ve 1990 doğumlu smaçör, 2023-2024 sezonunda da kadroda yer alacak. Dmitrii Bahov 2022-2023 sezonunda 30 maçta forma giydi.
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