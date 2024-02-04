Diyarbakırlı sporcu şampiyonadan altın madalyayla döndü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Aslan, Bursa’da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan Mehmet Aslan, 3-4 Şubat’ta Bursa’da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele etti.

Aslan, farklı illerden yüzlerce sporcunun 18 kategoride yarıştığı turnuvada 3 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu. Aslan, elde ettiği derece ile altın madalya kazandı.