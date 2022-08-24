Diyarbakır’da amatör takımlar BAL'da
Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2022-2023 sezonu grupları belli olurken, Diyarbakır’ı temsil edecek 4 takım 1. Grup’ta mücadele edecek.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2022-2023 sezonu grupları belli oldu.
80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14’er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Diyarbakır’ı yeni sezonda temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, Erganispor, Bismil 1936Spor ve Yenişehir Belediyespor 1. Grup’ta yer aldı. 4 takımdan oluşan 1. Grup’ta Mardin ve Şırnak’tan 2’şer, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari ve Van’dan da 1’er takım yer alacak.
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