Diyarbakır Yaz Spor Okulları'ndan 23 bin öğrenci faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı Ücretsiz Yaz Spor Okulları’ndan 23 bin öğrenci faydalandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor.

Yaz okullarında atletizm, basketbol, cimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler veriliyor.

Kurslarda 21 branşta düzenlenen eğitime katılan 23 bin çocuk, hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçirerek tatillerine renk kattı.

Kursiyerlerden Muhammed Ali Zaman yaz spor okulları sayesinde masa tenisi oynamayı öğrendiğini söylerken, yüzme kursuna katılan Baver Çalışan ise bu sayede kendini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Kursiyerlerden Ömer Talha Alkış, belediyenin önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini belirtrek, “Mahallede oynan maçlarda kural yok ama burada futbolu kurallarıyla oynamayı öğreniyoruz. Burada sağlanan imkânlar çok iyi ve arkadaşlarıma da burayı tavsiye ediyorum" dedi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesislerinde gerçekleşen eğitimlere katılmak isteyenler https://uyanisgenclik.diyarbakir.bel.tr/ogrenci/sporokullari.aspx adresinden veya Talaytepe Spor Kompleksi’nde yer alan Spor Şube Müdürlüğünden bizzat kayıt yaptırabiliyor.