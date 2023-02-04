Diyarbakır'da “Uyanış Gençlik” tenis turnuvası sona erdi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, “Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası”nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası” sona erdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca “Uyanış Gençlik” mottosuyla yapılan turnuvada gençler ve çocuklar yeteneklerini sergiledi. Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Kapalı Kortlar’da yapılan turnuvada “8-10”, “10-12”, “12-14” ve “14-18” yaşları olmak üzere 4 kategoride 197 öğrenci mücadele etti.

Final müsabakasının ardından konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, her alanda sporla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Geçen sene 22 bin çocuğu sporla buluşturduklarını belirten Vali Su, bu yıl ise 25 bin çocuğu sporla buluşturacaklarını ifade etti.

Vali Su, içerisinde basketbol, voleybol, futbol sahaları, gençlik merkezleri, yüzme havuzu, yurt gibi spor yapanlara yönelik tesisler yer alan 700 milyon lira değerinde 63 projenin hayata geçirilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti. Vali Su, şöyle konuştu: “107 spor kulübüne 2 milyon 245 bin lira nakdi yardım gerçekleştirdik. Sporcunun, spora gönül verenlerin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. İlimizde gençlerimizin sporla ilgili alışkanlıklara kavuşması için hep birlikte elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Turnuvada emeği geçenlere, katılımcılara ve ailelerini teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde Türkiye şampiyonu, Dünya şampiyonu tenisçilerimiz yetişecek.”

Konuşmanın ardından Vali Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalya taktı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çantaları takdim etti.