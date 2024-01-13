Diyarbakır Büyükşehir milli sporcuları ağırladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, judo branşında mücadele eden milli sporcuları ağırladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Ücretsiz Spor Kurslarında eğitim gören ve önemli dereceler elde eden 20 judo sporcusu, Genel Sekreter Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Genel Sekreter Çiftçi, görüşmede Balkan, Türkiye dereceleri yapan milli sporcuları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi’ne (SEM) seçilerek eğitim hayatları boyunca aylık maddi destek almayı hak eden sporcuları tebrik etti.
Çiftçi sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek, “Daha nice başarılara gençler. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun.” dedi.
Çiftçi, sporculara Judo kıyafeti ve eşofman takımı hediye etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|19
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Gaziantep FK
|19
|21
|16. Karagümrük
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|17
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Bandırmaspor
|18
|30
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Boluspor
|18
|23
|10. Ümraniye
|17
|22
|11. Erzurumspor
|18
|20
|12. Adanaspor
|18
|20
|13. Manisa FK
|17
|19
|14. Keçiörengücü
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|18
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. Chelsea
|21
|31
|9. M. United
|20
|31
|10. Newcastle
|20
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Las Palmas
|20
|28
|8. Real Betis
|19
|28
|9. Getafe
|19
|26
|10. Valencia
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Celta Vigo
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Mallorca
|20
|18
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5