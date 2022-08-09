Diyarbakır Bağlar'ın tercihi bölge futbolcuları

Diyarbakır’da Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’da bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) Diyarbakır’ı yıllardır başarıyla temsil eden Bağlar Belediyespor, geliştirdiği modelle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Profesyonel liglerden teklif alan oyuncularının önünü açan Bağlar Belediyespor, geçen sezon başarılı olan kadrosunu önemli ölçüde koruyarak 2’si seçmelerden olmak üzere yine bölgedeki gençlerden oluşan 7 transferle takviye etti.

Uzun yıllardır Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, istikrardan bu yıl da vazgeçmedi. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan takımın kadrosunu bozmayan ve Cihan Çetin yönetimindeki teknik heyetle yola devam eden Bağlar Belediyespor, profesyonel liglerden teklif alan oyuncular için de zorluk çıkarmadan önlerini açtı.

Yeni sezonun kadro yapılanmasını tamamlayan kulüp yönetimi, son yıllarda olduğu gibi yine transfer tercihlerini bölgedeki gençlerden yana kullandı. Seçmelerde başarılı olan 2 genç futbolcuyu A takıma dahil ederek ayrıca 5 oyuncunun transferini gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, “Yeni sezonda bizi de spora gönül verenleri de heyecan veren bir takım bekliyor” dedi.