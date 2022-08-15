Diyarbakır Bağlar'ın karatecilerinden madalya rekoru

Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor, Ankara'da düzenlenen Zafer Kupası Karate Turnuvası'nda 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazanarak Diyarbakır adına önemli bir başarıya imza attı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Zafer Haftası Spor Etkinlikleri kapsamında Ankara Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen turnuvada Bağlar Belediyespor'dan Nazlı Bozkurt ve Zeynep Akçakmak şampiyon olarak altın madalyaların sahibi olurken, Amine Akçakmak gümüş ve Sena Kızılaslan da bronz madalya kazandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kazanılan başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek başarılı sporcuları ve antrenörlerin tebrik etti.

Beyoğlu,"Diyarbakır'ımızı gururlandıran bu başarılardan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 4 sporcumuzun kız çocuklarımız olması ayrı bir gurur vesilesidir. Sporun ve sporcunun yanında durmaya, gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.