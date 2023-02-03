Dilovası'nda lidere moral ziyareti
Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Süper Amatör Lig B grubunda lider Diliskelesispor’u oynayacağı Darıca Martı Spor maçı öncesi ziyaret ederek moral verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli SAL B Grubu 24. hafta maçında Diliskelesispor, sahasında ağırladığı Darıca Martı Spor ile karşı karşıya geldi.
Maç öncesi Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda lider Diliskelesi Spor’a moral ziyareti yapan Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Belediyesi meclis üyeleri sporculara başarılar dilediler.
Ziyaretin ardından oynanan karşılaşmada sezonun fırtına takımı Diliskelesi Spor Kulübü rakibi Darıca Martı Spor’u 9-0’lık farklı skorla yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6