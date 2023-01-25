Diliskelesispor fırtına gibi esiyor!

Kocaeli Süper Amatör Lig B grubunda lider Diliskelesispor sahasında Başiskele Belediyespor'u 9-0 mağlup etti. Başiskele’yi farklı yenen Diliskelesispor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli SAL B Grubu 22. hafta maçında Diliskelesispor, Başiskele Belediyespor'u 9-0 mağlup etti.

Dilovası Şehit Nihat Karadaş Sahası'nda oynanan Diliskelesispor ile Başiskele Belediyespor karşı karşıya geldi.

Diliskelesispor'da Osman attığı 4 gol ile yıldızlaşırken, Görkem'de 2 gol ile skora katkı verdi. Diliskelesispor'un diğer gollerini Usame, Barış ve Emre kaydetti. Bu skor ile puanını 57'ye yükselten Diliskelesispor, 52 puanlı Çayırova Menderes Gençlikspor'un 5 puan önünde lider konumda bulunuyor. Diliskelesispor 23. hafta maçında deplasmanda İhsaniyespor ile karşılaşacak.

22. hafta maçında Başiskele Belediyespor karşısında tam 9 gol bulan Diliskelesispor bu sezon toplamda 77 gole ulaştı.

Bu yıl Kocaeli Süper Amatör A ve B gurubunda bir maçta hem en fazla gol atan takım hem de bir takıma en fazla fark atan takım olma rekorlarını egale eden Diliskelesispor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.