Digitürk Bein Connect’e Fenerbahçe taraftarından tepki! Digitürk abonelikleri iptal ediliyor

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının yayın hakkını alan Digitürk’ün Bein Connect kanalı, yayını internet sitesi ve uygulamalarından veremeyince Fenerbahçe taraftarı isyan etti. Fenerbahçe taraftarları, decoder ve abonelikleri iptal etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar ayrıca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u da çözüm bulunması konusunda çağrıda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının yayın hakkını alan Digitürk’ün Bein Connect kanalı, yayını internet sitesi ve uygulamalarından veremeyince Fenerbahçe taraftarı isyan etti. Fenerbahçe taraftarları, decoder ve abonelikleri iptal etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar ayrıca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u da çözüm bulunması konusunda çağrıda bulundu.

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını Digitürk abonesi olmalarına rağmen izleyemediklerini ifade eden Fenerbahçe taraftarları, “Paramızda rezil oluyoruz. Digitürk satıldıktan sonra hizmet kalitesi gitti. Müşteri temsilcilerine ulaşamıyoruz. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını Bein Connect internet sitesinden ve uygulamasından izleyemedik. Server sorunu nedeniyle siteleri çökmüş. Müşteri temsilcilerine ulaşamadık. Hizmet veremeyen bir yayıncı kuruluş istemiyoruz” dediler.

Fenerbahçe maçlarını izlemek için yayıncı kuruluşa abone olduklarının altını çizen Fenerbahçe taraftarları, “TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulunuyoruz. Fenerbahçe maçlarını bizlere izlettirmiyorlar. Burada bir kasıt var. Daha önce birçok Fenerbahçe maçlarını izleyemedik. Özetle yetinmek zorunda kaldık. Ali Koç’tan taraftara sahip çıkmasını, yayıncı kuruluşa gerekli uyarıları vermesini, Digitürk Ceo’su Yousef Al-Obaidly’a gerekli uyarıların yapılmasını istiyoruz” dediler.

Fenerbahçe taraftarları ayrıca, yayıncı kuruluş dijitürk’ün bu şekilde Fenerbahçe maçlarını sabote etmeye devam etmesi halinde decoder ve abonelikleri toplu halde Türkiye genelinde iptal edeceklerini söylediler.