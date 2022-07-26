Didim Belediyespor’dan bir yıldız uçtu

Didim Belediyespor alt yapıda yetişen Rıdvan Arda ailesine veda etti.Kemal ETLEÇ / Didim POSTASI (AYDIN İGFA) - Rıdvan Arda, Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, Başkan Yardımcısı Av. Sercan Saygın ve spor branşları sorumlusu Evren Ermurat ile birlikte İstanbul’a gitti.

Futbolun içinden gelen Murat başkan ve ekip arkadaşları genç sporcuyu yalnız bırakmayarak Didim Belediyespor’da altyapıya verdikleri önemi gösterdi.

Fenerbahçe Dereağzı alt yapı tesislerine ulaşan yönetici ve sporcu, "Bizleri çok iyi karşılayan, misafir eden başta Fenerbahçe Alt yapılardan sorumlu teknik direktör/ koodinatör Tahir Kıran, Taner Yapağcı, U16-Fenerbahçe takımının hocası-yrd.Semih Şentürk’e çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe tesislerinde Rıdvan Arda'nın yeteneğiyle, milli takımlara ve A takıma kadar yükseleceğini söyleyen Tahir Kıran hocamız bizlere büyük moral verdi” görüşlerine yer verdi.