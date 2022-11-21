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Develi Belediyesi'ne Büyükkılıç'tan destek

SPOR 21.11.2022, 08:15
Develi Belediyesi'ne Büyükkılıç'tan destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesi Voleybol takımının Galatasaray HDI Sigorta takımı ile karşılaşmasında tribünlerden izleyerek, destek oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Develi Murat Kocatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 9. haftasındaki Galatasaray HDI Sigorta takımı ile Develi Belediyespor'un karşı karşıya geldiği müsabakaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda sporsever katıldı.

BÜYÜKKILIÇ, TARAFTARIN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ İLE KARŞILANDI

Karşılaşmanı başlaması ile Develi Belediyespor voleybol takımına alkışlar ve tezahüratlar ile destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Vali Çiçek, Milletvekili Karayel, Develi Kaymakamı Kaya ve Belediye Başkanı Cabbar ile de tezahüratlarını arttırdı. Büyükkılıç, Develi Belediyespor taraftarının sevinç gösterileri ile karşılandı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alan başkan Büyükkılıç, spor müsabakalarına da katılarak desteğini esirgemezken, Develi Belediyespor voleybol takımının da karşılaşmasında sporcular ve taraftarlarla bütünleşti. 

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