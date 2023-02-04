Develi Belediye'nin konuğu Bursa Büyükşehir
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 18. haftasında Kayseri Develi Belediyespor’la Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.KAYSERİ (İGFA) - Son 2 maçından galibiyet çıkararak yeniden yükselişe geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Kayseri Develi Murat Kocatürk Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 17 maçta 10 galibiyeti bulunan ve 6. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 maçta 2 galibiyet alan rakibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma misli.com mobil ve Misli TV Youtube’dan yayınlanacak. İki ekip arasında ligin ilkyarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-2 kazanmıştı
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Altay
|22
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Fulham
|22
|32
|7. Brighton
|19
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|19
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|19
|28
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6