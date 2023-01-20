Develer Bergama'da güreşecek

Ege, Marmara ve Akdeniz’in pehlivan develeri 29 Ocak 2023 Pazar günü Bergama’da güreşecek.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde deve güreşleri için geri sayım başladı.

Her yıl geleneksel olarak yapılan Deve Güreşleri bu yılda Bergama Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilecek.

Güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelecek olan yaklaşık 200 pehlivan deve güreşecek.

Bergama Devecilik Kültürü ve Deveciler Derneği ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve girişlerin ücretsiz olduğu geleneksel güreşlere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ege bölgemizin tamamının köklü geleneklerinden birisi de Deve Güreşleri’dir. Deve Güreşi Festivali için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Kapalı Pazaryeri karşısı Deve Güreş Alanı’nda develer arenaya çıkacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.