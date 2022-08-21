Dev kupa için dünya Sakarya'yı izliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın izlediği dev bir kupaya daha ev sahipliği yaptı. MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi 30 sporcusu yarıştı ve şampiyonlar belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da dünyada bisikletin nabzının attığı yer oldu.

Avrupa’nın en modern ve donanımlı tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde “Bike FEST” kapsamında MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleştirildi. Dağ bisikleti yarışı kapsamında dünyanın bu alanda en iyi 30 sporcusu piste çıktı. Binlerce kişi bu heyecanı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden ve 110 ülkede yapılan canlı yayından takip etti. Dünyanın en prestijli yarışlarında Sakarya’da adeta bisiklet şölenine dönüştü.

Vadi içindeki 800 metrelik dağ bisikleti parkurda sporcular sırlamada öne geçmek için ter döktü. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarışın final turları ise 16.00’da start aldı. Dağ bisikleti parkurunda başlayan yarış büyük bir heyecana sahne oldu.

ŞAMPİYONLAR NEFES KESTİ

4’erli ve 5’erli gruplar halinde piste çıkan sporculardan derece yapanlar sırasıyla yarı finale ve sonra da finale yükseldi.

Final turunda ise mücadele nefes kesen bir heyecana dönüştü. Aralarında Milli Takım’da yer alan 3 sporcu ile dünya şampiyonlarının yer aldığı toplamda yaklaşık 40 sporcu arasından 8 sporcu finale adını yazdırdı.Final yarışında erkeklerden bitiş çizgisini en iyi dereceyle geçen Fransız Titouan Perrin-Ganier birinci, İsveçli EdvinLindh ikinci, Fransız Quentin Schrotzenberger üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği İtalyan GaiaTormena elde ederken, Alman MarionFromberger ikinci, Brezilyalı Marcelo Lima Matos üçüncü oldu. Madalyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıtaş takdim etti.

Şampiyonlara madalyalarını Başkan Yüce ve protokol üyeleri verdi. Yarışların yapılacağı gün binlerce kişi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne akın etti. Vadi tribünleri sporseverlerle dolup taştı.

Dünyanın en prestijli yarışlarından bir tanesi olan dünya kupasında dereceye giren Türk sporcular için alkış tufanı koptu. Yarışın son anına kadar alanda bekleyen sporseverlere çekilişle bisiklet hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi tribündeki 15 şanslı kişiye bisiklet ve 50 kişiye Sakaryaspor kombinesi hediye etti. Talihliler hediyelerini Başkan Yüce’nin elinden aldı. Organizasyon Türkiye’de TRT Spor ekranlarında ve 110 farklı ülkede de çeşitli televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı.

Yarışların 4’ünü başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hafta içerisinde de Tour of Sakarya’yı gerçekleştireceklerini belirterek, "İnşallah Uluslararası bisiklet Festivali’ni de 28 Ağustos Pazar günü sonlandıracağız. Katkı sağlayan herkese şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.