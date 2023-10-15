DEÜ Spor Şenliği'nde üniversiteliler ödüllendirildi

Spor bilimlerinde Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), “Takımını Sen Kur” Spor Şenliği tamamlandı. 600’ün üstünde öğrencinin müsabakalarda ter döktüğü turnuvada, derece elde eden öğrenciler için Üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesi’nde ödül töreni düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), “Takımını Sen Kur” Spor Şenliği kapsamındaki turnuvalar tamamlandı.

Futbol, basketbol, yüzme, atletizm ve voleybol branşlarındaDEÜ’lü öğrencilerin kurdukları takımlarlave bireysel katılımla yapılan turnuvalarda, derece elde eden öğrenciler için Üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesi’nde ödül töreni düzenlendi.

DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen, oryantiring yarışınının da yapıldığı turnuva ödül törenine; DEÜ Üst Yönetimi, öğrenciler ve akademisyenler katıldılar.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile başlayan ödül töreninde, hafta boyunca DEÜ Tınaztepe Spor Kompleksi’nde devam eden turnuvalarda derece elde eden öğrencilere, başarı belgeleri takdim edildi.

ÖĞRENCİ ODAKLI ORGANİZASYON

Turnuvayı değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, dostluk içinde bir spor organizasyonunu daha geride bıraktıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla etkinliklerine bu dönem iyice hız verdiklerini belirten Rektör Hotar, “Hafta boyunca spora doyduğumuz, spor tutkunlarını ve önemli yetenekleri bir araya getiren turnuvamızda ödül törenimizi de geride bıraktık. Öğrencilerimiz şenlik tadında, odağında kendilerinin olduğu, sporla iç içe bir hafta geçirdiler. Araştırma Üniversitemiz, akademik ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra; spora da son derece önem veren bir yükseköğretim kurumu. Bu misyon çerçevesinde düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören turnuvamızda, derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının sürmesini diliyorum” dedi.

Rektör Hotar, milli porcular yetiştiren, onlara ev sahipliği yapan Dokuz Eylül'ün spora desteğini ve öğrencilerimizin spora teşvikleri noktasında girişimlerini bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.