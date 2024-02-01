Son Dakika

DEÜ'LÜ tekvandocudan Türkiye Şampiyonası başarısı

SPOR 01.02.2024, 10:48
DEÜ'LÜ tekvandocudan Türkiye Şampiyonası başarısı

Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden 300’ü aşkın sporcunun ter döktüğü şampiyonaya dört sporcusu ile katılan DEÜ, 57 kilo kadınlarda DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir ile finale kalarak gümüş madalyaya uzandı.

İZMİR (İGFA) - 29-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rüzgârı esti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya dört sporcusu ile katılan DEÜ, 57 kilo kadınlarda DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir ile gümüş madalyaya uzandı. Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden 300’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuvada sergilediği başarılı performans ile finale kalan ve gümüş madalya elde eden DEÜ’lü Hayrunnisa İzmir, elde ettiği derecesiyle 8-14 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasına da doğrudan katılma şansı elde ederek; Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. Hayrunnisa İzmir, 2017 yılında Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda ikincilik elde ederek önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

1 AYDA 9’UNCU MADALYA

Üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan şampiyonada DEÜ’yü 57 kilo kadınlarda Hayrunnisa İzmir’in dışında üç sporcusu daha temsil etti. 80 kiloda Onur Kadir Kılıç, 63 kiloda Furkan Kadir Gürel ve 68 kiloda Yiğit Doğanay, mindere çıktılar. Nefes kesen mücadeleler sergileyen Kılıç, Gürel ve Doğanay, çeyrek final yolunda rakiplerine elenerek turnuvaya veda ettiler.

Milli sporculara ev sahipliği yapan ve spora yönelik başarılarıyla dikkat çeken DEÜ’nün bu alandaki yatırımlarının önemine değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, son bir ayda sporun farklı branşlarında gelen 9’uncu madalyanın önemine vurgu yaptı. DEÜ’nün spordaki başarı istikrarına değinen Rektör Hotar, “Yatırımlarımızla Üniversitemizin sporcu kimliğini korumaya ve geliştirmeye kararlıyız. Bu emeklerimizin karşılığını almaya da bir yandan devam ediyoruz. Büyümesini sürdüren spor fakültemize son dönemde yeni bölümler katıldı ve imkanlarımız genişledi. Fakültemiz, büyük emek verilen çalışmalarla Türkiye’de sınırlı sayıda olan akreditasyon belgeli spor bilimleri fakülteleri arasına katıldı. Tüm bu göstergeler ulusal ve uluslararası spor turnuvalarına da yansıyor ve DEÜ’lü sporcuların başarıları artıyor. Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında gümüş madalyaya uzanan sporcumuz Hayrunnisa İzmir başta olmak üzere tüm sporcularımızı ve emeği geçen hocalarımızı, antrenörlerimizi, Fakültemiz yetkililerini kutluyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

HOTAR’A TEŞEKKÜR

Sporcularla Erzurum’da bulunan ve DEÜ’lü öğrencilere antrenörlük yapan DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden Dr. Caner Çetinkaya ise sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi, altyapı yatırımları ve tesis gibi ölçütlerle Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi’nin, Türkiye’nin önde gelen spor fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Dönem boyunca sıkı çalışmalarla başarıya zemin hazırladıklarını ve nihayetinde emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Çetinkaya, “DEÜ’lü sporcularımızın mücadeleleri, turnuvaya katılanlar tarafından da tam not aldı. Üniversitemizi her organizasyonda olduğu gibi bu şampiyonada da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de yeni hedeflerimize kilitlenecek, başarıya ulaşmaya çalışacağız. Bizlere sunduğu tüm imkanlar ve destekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve Fakülte Dekan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Fethi Arslan’a, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadesinde bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 21 35
7. Newcastle 22 32
8. Brighton 22 32
9. M. United 21 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 21 29
12. Fulham 22 25
13. Bournemouth 20 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 21 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6