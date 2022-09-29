Derebahçe Stadı FİFA standartlarında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Derebahçe Stadı'na yeni bir çehre kazandırdı. Stat, yapılan düzenlemeler ile birlikte FIFA standartlarına uygun hale getirildi. Başkan Demir, “Her alanda olduğu gibi spora da önemli hizmetler ve tesisler kazandırıyoruz. Stat yenilenen hali ile modern bir tesise dönüştü” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Futbol Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yabancılar Pazarı Spor Kulübü (YAB-PA) ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Büyükşehir Belediyespor ve Karasamsun Futbol Kulübü’nün kullandığı Derebahçe Stadı'nı baştan aşağıya yeniledi. Proje kapsamında 2 bin 680 koltuk kapasiteli stadın koltukları değiştirildi. Tribünler, soyunma odaları, tuvaletler, hakem odası ve kafeterya alanları tadilattan geçirildi. Ayrıca 9 bin metrekare alan içerisinde 55 mm yeni sentetik çim yapıldı. 20 metre uzunluğunda projektör direkler dikilerek stadın aydınlatması da sağlandı.

AMATÖRDE BÜYÜK SEVİNÇ

Stadın örnek bir tesis haline getirilmesi amatör spor camiasına da büyük sevinç yaşattı. “Stadımızın tepeden tırnağa yenilenmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” diyen Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz, "Amatör olarak sevinçliyiz mutluyuz. 15 yıldır atıl olan bir saha Samsun amatörüne yeniden kazandırıldı ve sıkıntılarımız da sona erdi. Lig maçlarımız ve aynı zamanda amatörde sıkışmış olan maçlarımız burada oynanacak. Eskiden çok zorluk çekiyorduk. 2 tane saha 93 amatör kulüp var. Maçlarımız oynanmıyordu. Erteleniyordu. Bu konuda tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

UEFA SATANDARLARINA UYGUN OLDU

Sahanın tribünlerden soyunma odalarına varıncaya kadar tamamen değiştiğini de dile getiren Akyüz, şöyle devam etti:

“Bugün burada profesyonel bir takım da maç yapabilir. Samsun, futbolun beşiği olan bir kent. Kısıtlı imkanlar ortadan kalktı. İnşallah daha çok futbolcu yetişecek. Amatör spora ve sporculara verilen önem bizleri mutlu ediyor. Amatör deyip geçmemek lazım. Samsun'da yaklaşık on binlerce lisanslı sporcu var. Başkanımız bu kadar çocuğa bir yol açtı. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum."

SPORCULARDAN TEŞEKKÜR

5 sezondur amatörde ter döktüğünü dile getiren Karasamsun Futbol Kulübü Sporcusu Alperen Süer, “Büyükşehir Belediyesi gerçekten amatörü destekliyor. Eski saha çok kötüydü. Şu an zemini olsun soyunma odaları, tribün her şey çok değişti. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Karasamsun Futbol Kulübü sporcularından Emre Demir de, “Eski saha berbat bir durumdaydı. Yağmurda çim kalkıyordu. Her yerimiz çamur oluyordu. Ama şu an çok güzel oldu. Genç yeteneklere değer veren başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA standartlarına uygun hale getirilen stadın şehrin amatör spor camiasına önemli katkılar sunacağını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her alanda olduğu gibi spora da önemli hizmetler ve tesisler kazandırıyoruz. Derebahçe Stadı da bunlardan biri. Stat yenilenen hali ile modern bir tesise dönüştü. Amatör kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olsun" diye konuştu.