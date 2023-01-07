Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında; dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri, mevcut durumda 12 hakemin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 8 Ocak Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

İŞTE DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam

Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk

Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz