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Derbide son gülen Galatasaray
SPOR 05.02.2023, 21:11
Süper Lig'in önemli derbisinde lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.İSTANBUL (İGFA) - Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 1. dakikasında Maxi Gomez'in golüyle öne geçen konuk ekip Trabzonspor, maç genelinde inanılmaz pozisyonlar kaçırdı.
Tarbzonspor'un golüne Galatasaray, 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'nin golüyle cevap verdi. Bu sonuçlarla Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Trabzonspor ise 38 puanla 6. sıradaki yerini korudu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|20
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|40
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Almeria
|19
|22
|14. Sevilla
|19
|21
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Valencia
|20
|20
|17. Real Valladolid
|20
|21
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9
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